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Царьград

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Путин предложил ввести бессрочный безвизовый режим с Китаем

Путин предложил ввести бессрочный безвизовый режим с Китаем

Президент России Владимир Путин предложил сделать безвизовый режим с Китаем постоянным. Это может увеличить китайские инвестиции в Россию и оживить торговлю.

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