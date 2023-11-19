Игорь Вечерский представил рунический гороскоп для всех знаков и рассказал, какой окажется неделя с 20 по 26 ноября Алёна Юрьева Захватывающее погружение в рунический гороскоп предоставляет нам рунолог Игорь Вечерский.
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