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В США аннулировали допуск Блинкена и Салливана к секретной информации

В США аннулировали допуск Блинкена и Салливана к секретной информации

Допуски бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана к секретной информации аннулировала глава национальной разведки США Тулси Габбард, заявила она 10 марта в социальной сети Х (ранее Twitter).

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