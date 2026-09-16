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Новости Брянска

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Как сохранить летнее настроение до зимы

Как сохранить летнее настроение до зимы

Психологи, тренеры и турагенты рассказали, как сохранить летнее настроение до зимы.Казалось бы, лето уже ушло, но что, если его можно не просто продлить, а перенести в другое время года? Наши коллеги из "Тульских новостей" поговорили с психологом, турагентом и фитнес-тренером, чтобы понять, как обмануть календарь и сохранить летнее состояние до самой зимы.

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