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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Белый дом объяснил слова Байдена о Путине угрозой нацбезопасности США

Белый дом объяснил слова Байдена о Путине угрозой нацбезопасности США

ВАШИНГТОН, 22 февраля, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Джо Байден позволил себе сделать оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина на фоне угроз национальной безопасности США, якобы исходящих от РФ.

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