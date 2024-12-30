Цены на такси в новогоднюю ночь: сколько будут стоить поездки накануне 2025 года Евгения КомароваЖелающим вызвать такси в новогоднюю ночь в Москве следует знать, сколько будет стоить поездка в праздничный период.
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