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Цены на такси в новогоднюю ночь: сколько будут стоить поездки накануне 2025 года

Цены на такси в новогоднюю ночь: сколько будут стоить поездки накануне 2025 года

Цены на такси в новогоднюю ночь: сколько будут стоить поездки накануне 2025 года Евгения КомароваЖелающим вызвать такси в новогоднюю ночь в Москве следует знать, сколько будет стоить поездка в праздничный период.

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