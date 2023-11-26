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Видео из соцсетей не доказывают нарушение ПДД, но могут вызвать проверку

Видео из соцсетей не доказывают нарушение ПДД, но могут вызвать проверку

Анатолий Миронов, заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита», заявил, что публикации в соцсетях, свидетельствующие о нарушении ПДД, не являются достаточным основанием для возбуждения дела, но могут стать поводом для проверки.

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Комментарии
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Михаил Федоров
Хорошо, но мало! Подробнее бы хотелось узнать про всё.
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