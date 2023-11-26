Видео из соцсетей не доказывают нарушение ПДД, но могут вызвать проверку

Анатолий Миронов, заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита», заявил, что публикации в соцсетях, свидетельствующие о нарушении ПДД, не являются достаточным основанием для возбуждения дела, но могут стать поводом для проверки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии