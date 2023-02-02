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Глава СВР Нарышкин: США тратят все больше усилий, чтобы сохранить единство стран НАТО для агрессии против России

Глава СВР Нарышкин: США тратят все больше усилий, чтобы сохранить единство стран НАТО для агрессии против России

Соединенные Штаты тратят все больше усилий, чтобы сохранить единство государств, входящих в Североатлантический альянс, для агрессии в отношении Российской Федерации.

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