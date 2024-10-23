"Человейники" без парковки. Эксперты назвали плюсы от сокращения мест для машин

Эксперты считают, что российские пешеходы и автомобилисты будут жить раздельно Предлагаемая российским министерством строительства и ЖКХ схема оптимизациипарковок у жилых домов может резко изменить облик городов и привести к разделению жилых кварталов на две категории: предназначенных для автовладельцев и тех, у кого машины отсутствуют, считают опрошенные amic.