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Мировое обозрение

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«Ашан» заверил, что не уйдёт из России после смены временного управляющего

«Ашан» заверил, что не уйдёт из России после смены временного управляющего

Российский «Ашан» не собирается покидать рынок и сворачивать деятельность после передачи активов во временное управление АО «Л.

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