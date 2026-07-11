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Кто был лучшим в Формуле 1 в 2000-х? Топ-10 гонщиков десятилетия

Кто был лучшим в Формуле 1 в 2000-х? Топ-10 гонщиков десятилетия

Открытый источник2000-е стали одной из самых ярких эпох в истории Формулы 1. Десятилетие началось с тотального доминирования Ferrari и Михаэля Шумахера, а завершилось ожесточённым противостоянием нового поколения звёзд — Фернандо Алонсо, Кими Райкконена и Льюиса Хэмилтона.

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