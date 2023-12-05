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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 05.12.2023

Лучшие Анекдоты из Питера за 05.12.2023

👑👑👑 Запомните! В счастливой семье муж принимает решения, жена лишь говорит… какие именно! 👑👑👑 Мой мозг похож на браузер: открыто девятнадцать вкладок, три из них не реагируют, а откуда играет музыка я вообще не понимаю.

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