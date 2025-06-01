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"Умоляю пощадите": Москвичка, громко заявлявшая о неприязни к русским со стволом в руках, сделала неожиданное заявление в суде

"Умоляю пощадите": Москвичка, громко заявлявшая о неприязни к русским со стволом в руках, сделала неожиданное заявление в суде

Avia.pro - СМИ В Кузьминском районном суде Москвы завершилось рассмотрение дела Яны Джоган, 37-летней москвички, чей конфликт со строителями в подъезде обернулся уголовным делом.

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
По роже видно западенка, обуревшая.
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19 час.
vagas Karlito
Судебные издержки несет государство вместо того что бы  упрощенное выдворение принять для мигрантов! К примеру живешь,  работаешь честно какие  к тебе вопросы! А вот  проявил агрессию ,русофобию в высказываниях, нарушил  нормы и закон вон из страны  по упрощенной схеме ! Чемодан вокзал и на родину!
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16 час.
Валентин Воробьев
Адвокат Джоган подчеркивала, что ее подзащитная искренне раскаивается.... Разве мнение одного лишь адвоката самое верное? А мнение других людей спросили? Она не раскаялась точно.
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13 час.
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