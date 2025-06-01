"Умоляю пощадите": Москвичка, громко заявлявшая о неприязни к русским со стволом в руках, сделала неожиданное заявление в суде

vagas Karlito

Судебные издержки несет государство вместо того что бы упрощенное выдворение принять для мигрантов! К примеру живешь, работаешь честно какие к тебе вопросы! А вот проявил агрессию ,русофобию в высказываниях, нарушил нормы и закон вон из страны по упрощенной схеме ! Чемодан вокзал и на родину!