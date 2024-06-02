Минобороны: РФ за сутки уничтожила 50 украинских БПЛА и 23 снаряда РСЗО HIMARS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы HIMARS, две ракеты "Точка-У", одну "Нептун" и три французские авиабомбы Hammer.
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