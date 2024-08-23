Чужих детей привечает, а свою дочь — нет: SHAMAN возмутил отношением к ребенку

У артиста подрастает 10-летняя наследница. Ярослав Дронов Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressПевец Ярослав Дронов, он же SHAMAN, состоит в браке с бизнесвумен Еленой Мартыновой, которая старше него на 14 лет.
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