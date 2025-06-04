Рубио: внешний курс Вашингтона будут определять интересы США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на конференции, организованной неправительственным аналитическим центром «Американский компас», что в формировании внешней политики страны Вашингтон будет руководствоваться прежде всего национальными интересами США, а не существующим мировым порядком.
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