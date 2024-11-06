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Врач Баранова: Витамин B3 защищает кишечник и желудок от воспалений

Врач Баранова: Витамин B3 защищает кишечник и желудок от воспалений

Дерматолог Ирина Баранова рассказала, что витамин B3 (ниацин) — один из важнейших элементов для здоровья пищеварительной системы, так как он поддерживает нормальную работу слизистых кишечника и оболочек желудка.

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