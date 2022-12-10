Подведены итоги всероссийской акции Общественного совета при МВД России «Гражданский мониторинг»

С целью укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел, а также реализации полномочий членов общественных советов в части осуществления общественного контроля за деятельностью по оказанию государственных услуг населению с апреля по ноябрь 2022 года в регионах Российской Федерации прошла всероссийская кампания «Гражданский мониторинг».
Популярные статьи
- Сводка Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (по состоянию на 8 декабря 2022 г.)
- Российские военнослужащие в Таджикистане почтили память защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны
- Фрегат «Адмирал Головко» завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе
Свежие комментарии