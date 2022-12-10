Закон, порядок, государство

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Подведены итоги всероссийской акции Общественного совета при МВД России «Гражданский мониторинг»

С целью укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел, а также реализации полномочий членов общественных советов в части осуществления общественного контроля за деятельностью по оказанию государственных услуг населению с апреля по ноябрь 2022 года в регионах Российской Федерации прошла всероссийская кампания «Гражданский мониторинг».

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