WP указал на негативные последствия для Евросоюза при вступлении Украины

Эксперты в области мировой экономики и мировой политики пришли к выводу, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) сдвинет баланс сил в объединении на восток и приведет к таким негативным последствиям, как переосмысление общей сельскохозяйственной политики и распределение европейского бюджета.
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