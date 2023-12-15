WP указал на негативные последствия для Евросоюза при вступлении Украины

Эксперты в области мировой экономики и мировой политики пришли к выводу, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) сдвинет баланс сил в объединении на восток и приведет к таким негативным последствиям, как переосмысление общей сельскохозяйственной политики и распределение европейского бюджета.