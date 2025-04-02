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Царьград

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Плохие вести с Курска: ВСУ устроили "Судную ночь". "Баба-Яга" была повсюду. "Двухсотых" море

Плохие вести с Курска: ВСУ устроили "Судную ночь". "Баба-Яга" была повсюду. "Двухсотых" море

ВСУ активизировали налёты дронами "Баба-Яга" в Курской областиПо последней информации, поступающей из Курской области, ВСУ сейчас ведут активную оборону на подступах к Олешне.

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