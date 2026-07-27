«Россия! Путин! Победа!». Такими словами Володин завершил работу Госдумы VIII созыва. За пять лет было принято 2 890 федеральных законов.
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«Россия! Путин! Победа!». Такими словами Володин завершил работу Госдумы VIII созыва. За пять лет было принято 2 890 федеральных законов.
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