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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россиянин выиграл более 20 млн рублей, поставив на победу «Динамо» Мх над «Факелом»

Клиент PARI выиграл крупную сумму на матче «Динамо» Мх – «Факел». Беттор поставил 6,4 млн рублей на победу махачкалинского клуба в матче 1-го тура РПЛ по коэффициенту 3.

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