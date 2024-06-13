Установка стиральной машины в Нижнем Новгороде

Стиральная машина – незаменимый помощник, который облегчает быт. Наш сервис выполнит установку и подключение стиральной машины в Нижнем Новгороде! Мы точно сможем Вам помочь! Телефон Слесаря Сантехника 8 (495) 235-25-21 Процесс установки стиральной машины состоит из следующих этапов: Вызов сантехника на дом для решения комплексных вопросов; Удаления транспортировочных болтов и креплений; Перемещения устройства на подготовленное место для последующей эксплуатации; Установка, регулировка ножек и опор стиральной машины по уровню; Подключение к системе водоснабжения; Подключение стиральной машины к канализации; Подключения оборудования к сети электропитания (с монтажом автомата и розетки с заземлением); Проверки качества монтажных работ и работоспособности подключенного устройства; Демонтаж стиральной машины при переезде или при подключении новой.