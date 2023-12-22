Кавказец избил москвичку за замечание про отсутствие намордников у его собак

ЮВ

Юрий Во

Что -то подсказывает мне, что эта история "затеряется" в полицейском участке. Ведь есть очевидные кадры - "азер" нападает на женщину. Логично было бы его изолировать сразу на 48 часов, чтобы он не мог оказать давление на родственников женщины и на неё саму. НО ! Видимо, это не сделали, ибо НАДО РАЗОБРАТЬСЯ ! С кем и с чем - не понятно. Видимо, полиции надо понять сколько ЭТО будет стоить для "азера".... Ну ничего нового.... Сколько бы не "чистили" ряды нашей доблестной полиции, а "вычистить полностью", видимо невозможно... Ну так это обычное дело для нашей Единой Вертикали Власти.