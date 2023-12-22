На востоке Москвы владелец двух доберманов напал на соседку, сделавшую ему замечание об отсутствии намордников у его больших собак.
Кавказец избил москвичку за замечание про отсутствие намордников у его собак
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Что -то подсказывает мне, что эта история "затеряется" в полицейском участке. Ведь есть очевидные кадры - "азер" нападает на женщину. Логично было бы его изолировать сразу на 48 часов, чтобы он не мог оказать давление на родственников женщины и на неё саму. НО ! Видимо, это не сделали, ибо НАДО РАЗОБРАТЬСЯ ! С кем и с чем - не понятно. Видимо, полиции надо понять сколько ЭТО будет стоить для "азера".... Ну ничего нового.... Сколько бы не "чистили" ряды нашей доблестной полиции, а "вычистить полностью", видимо невозможно... Ну так это обычное дело для нашей Единой Вертикали Власти.
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17 час.
АС
Александр Сысоев
Не дадим негодяям уйти от правосудия!!!
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11 час.
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