От Щукина до Фаберже. «Культура» о самых интересных выставках сентября

Материал опубликован в №8 печатной версии газеты «Культура» от 29 августа 2024 года. После летней неги выставочный сезон только набирает обороты, однако у любителей искусства уже немало поводов отправиться в путешествие от Москвы до Владивостока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии