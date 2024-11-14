В российском регионе построят первый совместный с Ираном завод СПГ

В Челябинской области построят первый российско-иранский малотоннажный завод для сжижения природного газа (СПГ), об этом сообщил исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков, передает ТАСС.
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