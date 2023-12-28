Politico: CША начали пересматривать стратегию по Украине в пользу переговоров

Как пишет Politico со ссылкой на источник, США и страны Европы негласно меняют свою политику в отношении кризиса на Украине и отказываются от идеи «тотальной победы» Киева якобы ради укрепления его позиций на политической арене.
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