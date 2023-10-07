ГИБДД проведет рейды в регионах России 7-8 октября

Сотрудники ГИБДД проведут различные рейды на выходных, 7-8 октября. Особое внимание автоинспекторы уделят поиску водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, сообщили региональные управления Госавтоинспекции.
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