В аэропорту Иркутска задержали находящегося в федеральном розыске наркоторговца

Транспортные полицейские в аэропорту Иркутска задержали 35-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
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