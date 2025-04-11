Дмитровец
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Дмитровец

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Поступающим в колледж девятиклассникам из Дмитровского станет проще сдать ОГЭ

В этом году московские девятиклассники, в том числе из Дмитровского района, планирующие обучение в колледже, смогут сдавать только два основных государственных экзамена вместо четырех — по русскому языку и математике.

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