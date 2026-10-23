Известный эксперт Аластер Крук в эксклюзивном интервью ИА Регнум рассказал, как оценивает переговоры по Украине, дизельную сделку с США и перспективы большой войны с Европой.
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Предатель Ирландии, предал родину, работал на поработителей. В данное время организовал про английское движение на родине и продолжает сливать цвет нации. Ни чего не упустил? Почему нам может быть интересно ЕГО мнение? Нам недостаточно доморощенных Гапонов?