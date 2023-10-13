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Обучение студентов на предприятиях внедрят в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске

Обучение студентов на предприятиях внедрят в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске

Дуальную систему обучения планируется внедрить в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске. Это значит, что студенты будут получать не только теоретическую подготовку, но и практические знания на предприятиях округа.

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