Обучение студентов на предприятиях внедрят в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске

Дуальную систему обучения планируется внедрить в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске. Это значит, что студенты будут получать не только теоретическую подготовку, но и практические знания на предприятиях округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии