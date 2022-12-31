Сладков: “Европейские участники Минских соглашений мрази и мошенники”

Накануне бывший французский лидер Франсуа Олланд, принимавший непосредственное участие в разработке Минских соглашений, подтвердил слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что соглашение 2015 года было необходимо для того, чтобы дать Украине передышку и обеспечить готовность ее вооруженных сил к новому конфликту.