Немецкий генерал: украинским военным придётся покинуть Покровск не позже начала 2025 года Украинским военным придется покинуть Покровск (так на Украине называют Красноармейск) не позже начала 2025 года.
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Немецкий генерал: украинским военным придётся покинуть Покровск не позже начала 2025 года Украинским военным придется покинуть Покровск (так на Украине называют Красноармейск) не позже начала 2025 года.
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