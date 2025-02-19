Вьетнам построит новую ж/д ветку с Китаем за восемь миллиардов долларов

Вьетнам построит новую железнодорожную линию, которая свяжет столицу Ханой и крупнейший северный порт страны Хайфон с южным Китаем, за восемь с лишним миллиардов долларов, согласно закону, принятому парламентом в среду, сообщает AFP.
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