Илья Авербух: «Мы связались с Мишиным, и он предложил мне продолжить сотрудничество в качестве постановщика программ для Коляды. Я принял предложение»

Хореограф Илья Авербух поддержал решение фигуриста Михаила Коляды продолжить спортивную карьеру. «Решение Михаила достаточно похвальное.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх