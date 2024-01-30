Алтайский край к 2045 году может потерять более 320 тысяч жителей - Росстат

С сокращением населения в регионе изменится и соотношение мужчин и женщин Росстат спрогнозировал численность населения по субъектам РФ до 2045 года, исходя из этого Алтайский край потеряет более 15% населения, а в Республике Алтай наоборот немного увеличится количество жителей.