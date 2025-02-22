Прощай, стресс: Как задать себе 3 ключевых вопроса для обретения контроля над жизнью Ирэн ОрлонскаяЕсли вы ощущаете тревогу, напряжение и стресс из-за какой-либо неприятной ситуации, попробуйте задать себе три простых вопроса.