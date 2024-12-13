Байден: США создали штаб по борьбе с экономическим давлением со стороны КНР

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден проинформировал о том, что власти державы создали спецштаб, который будет необходим для того, чтобы противодействовать различным вызовам со стороны прочих держав в сфере экономики.
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