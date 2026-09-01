Экс-премьер Британии внезапно отказался от поста в парламенте

Кир Стармер, ранее занимавший пост премьер-министра Великобритании, объявил об отказе от должности депутата парламента от избирательного округа Холборн и Сент-Панкрас.
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