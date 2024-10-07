Международный м...
ГлавнаяНовости медицины
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Международный медицинский центр Top Rambam

910 подписчиков

Ответы на 12 очень спорных вопросов медицины и здоровья

Ответы на 12 очень спорных вопросов медицины и здоровья

Осторожность всегда актуальна Полезно ли красное вино? « Для профилактики сердечных заболеваний мы конечно, не выписываем рецепты людям, чтобы они начали пить красное вино », — говорит доктор медицины Ниека Голдберг, медицинский директор Центра женского здоровья имени Джоан Х.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх