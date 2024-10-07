Ответы на 12 очень спорных вопросов медицины и здоровья

Осторожность всегда актуальна Полезно ли красное вино? « Для профилактики сердечных заболеваний мы конечно, не выписываем рецепты людям, чтобы они начали пить красное вино », — говорит доктор медицины Ниека Голдберг, медицинский директор Центра женского здоровья имени Джоан Х.