Ответы на 12 очень спорных вопросов медицины и здоровья

Осторожность всегда актуальна Полезно ли красное вино? « Для профилактики сердечных заболеваний мы конечно, не выписываем рецепты людям, чтобы они начали пить красное вино », — говорит доктор медицины Ниека Голдберг, медицинский директор Центра женского здоровья имени Джоан Х.
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