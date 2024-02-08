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Паспорта и данные: как возрастной ценз меняет фигурное катание

Паспорта и данные: как возрастной ценз меняет фигурное катание

В Саранске 8 февраля завершилось первенство России по фигурному катанию среди юниоров. В очередной раз восхитили одиночницы: Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова выдали такой уровень, что среди взрослых дотянуться до них смогут единицы.

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