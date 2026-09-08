Илья Сухих возглавил Чайковский филиал Пермского Политеха

Илья Сухих назначен исполняющим обязанности директора Чайковского филиала Пермского Политеха. Получив образование и начав работать здесь в 2019 году, он планирует защиту кандидатской диссертации 8 октября, занимаясь разработкой системы для анализа учебных планов.
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