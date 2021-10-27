Мировое обозрение

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Американский журнал сделал открытие: В России оказывается не так уж всё и плохо, а даже наоборот!

Американский журнал сделал открытие: В России оказывается не так уж всё и плохо, а даже наоборот!

Внезапный приступ реализма сделался у мейнстримных американских медиа — правда пока лишь у отраслевых и специализированных, но когда о чём-то начинают говорить узкие специалисты в серьёзных профессиональных изданиях, довольно быстро это становится и общепринятым мнением в главных СМИ.

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