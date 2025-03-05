Путин поздравил АККОР с 35-летием и отметил вклад в развитие села

Президент России Владимир Путин поздравил участников съезда, посвящённого 35-летию АККОР, отметив значительный вклад ассоциации в развитие сельскохозяйственных территорий и укрепление профессионального диалога.
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