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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Ортега: «Вне UFC есть бойцы, которые разнесли бы нас. Поэтому их и не приглашают»

Брайан Ортега не согласен, что все лучшие бойцы выступают в UFC. «UFC – маркетинговая машина. Вне UFC есть бойцы, которые разнесли бы нас, и они это знают.

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