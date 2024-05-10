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Русская весна

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Что скрывается за мутной историей с «покушением на Зеленского»

Что скрывается за мутной историей с «покушением на Зеленского»

Разгоняемая украинскими СМИ история, что ФСБ готовила покушение на Зеленского выглядит нелогично. России нет смысла убивать Зеленского из-за того, что он популярный на Западе лидер, и если бы Россия убила Зеленского, это сделало бы его героем-мучеником и показало бы «цивилизованному миру» Россию как преступный режим.

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Комментарии
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Л
Людмила
Эту мразь только вешать, а перед этим свозить на кладбища, показать сколько мужиков он сгубил...ради чего, ведь весь мир знает, что Россию победить невозможно.
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12 час.
Дмитрий Боев
Но сначала надо усмирить поставившую его и поддерживающую коалицию типа &quot;Антанта 2.0&quot;. И в руководимой ими гибридной войне против нас наличие этого человека в этом месте - такая малозначительная деталь, что её свободно можно вынести на самую границу плана действий. И уж генерация новомученника из этой мелочи вовсе в эти планы не входит.
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12 час.

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