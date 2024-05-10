Что скрывается за мутной историей с «покушением на Зеленского»

Эту мразь только вешать, а перед этим свозить на кладбища, показать сколько мужиков он сгубил...ради чего, ведь весь мир знает, что Россию победить невозможно.

Дмитрий Боев

Но сначала надо усмирить поставившую его и поддерживающую коалицию типа "Антанта 2.0". И в руководимой ими гибридной войне против нас наличие этого человека в этом месте - такая малозначительная деталь, что её свободно можно вынести на самую границу плана действий. И уж генерация новомученника из этой мелочи вовсе в эти планы не входит.