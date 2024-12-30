80-летняя японка подарила компании свою Mazda RX-7

Наоко Нишимото передала автопроизводителю Mazda RX-7, которую приобрела в возрасте 55 лет. Женщина объяснила свой поступок с Mazda RX-7 тем, что намерена отказаться от вождения и водительского удостоверения в связи с возрастом.
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