Закон и Порядок

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Румыны удивились наглости Кыива и просят не тянуть мир в III мировую

Румыны удивились наглости Кыива и просят не тянуть мир в III мировую

«Тревожный вопрос: Украина хочет втянуть НАТО в войну, используя Румынию?» – Inpolitics (Румыния)Вкратце: чубаноиды "нашли" на территории Румынии взорвавшиеся российские беспилотники, румыны удивились и ответили, что это украинские фантазии.

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Комментарии
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Мария Беликова
Похоже, Европа готовится убрать шибздика. Это не первый накат на него.
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13 час.
TA
Tchernichova Aneta
Пусть отправять Вагнер на экскурсию . Они в два счёта этого ублюдка уберут. Перед тем надо поиздеваться над ним. завязать поставить на колени и заставить пет русский гимн. Он же русский знает этот наркоман. Самое главное оставить его без наркотика. Вот смех будет
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10 час.
Стас Гулинов
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8 час.

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