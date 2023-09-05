TA

Tchernichova Aneta

Пусть отправять Вагнер на экскурсию . Они в два счёта этого ублюдка уберут. Перед тем надо поиздеваться над ним. завязать поставить на колени и заставить пет русский гимн. Он же русский знает этот наркоман. Самое главное оставить его без наркотика. Вот смех будет