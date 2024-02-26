Новый полицейский отдел в Парковом в Челябинске начнут строить летом 2024 года

В Челябинске в микрорайоне Парковый новый полицейский отдел начнут строить летом 2024 года. Вопрос с прежним зданием, которое после возведения не прошло экспертизу, мэрия города решает в судебном порядке, сообщил 26 февраля на заседании гордумы начальник УМВД России по г.
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